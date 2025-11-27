Engativá logra avances en seguridad: homicidios caen 46% y mejora operativa

Foto: Alcaldía Local de Engativá.

El balance positivo en seguridad y los resultados pormenorizados fueron expuestos por la Estación Décima de Policía de Bogotá, durante el Consejo Local de Seguridad, presidido por el Alcalde Local de Engativá y acompañado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Personería de Bogotá, TransMilenio y otras entidades del Distrito. Uno de los resultados destacados es la reducción de los homicidios en un 46 % en Engativá durante 2025.

Entre los principales indicadores delictivos del año del mes de noviembre, en comparación frente al mismo mes de 2024, se destacan las reducciones en homicidios (-46 %), hurto de automotores (-41 %), hurto de celulares (-24%), hurto de motocicletas (-21 %), hurto a comercio (-19 %), hurto a personas (-11 %) y hurto de bicicletas (-17 %). La violencia intrafamiliar disminuyó en un 10 %, mientras que las lesiones personales bajaron un 8 %, consolidando una tendencia sostenida en la contención delictiva en la localidad.

Según el balance operativo, Engativá registra 1.728 capturas en 2025, un incremento del 11 % frente al mismo periodo del año anterior. De estas, 1.596 fueron en flagrancia y 132 por orden judicial, principalmente por hurto a personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

A estos avances se suman los resultados operativos más recientes, presentados por la Policía de Bogotá. Durante las intervenciones se verificaron 72 establecimientos de comercio, se impusieron 22 suspensiones temporales y se registraron 8 cierres voluntarios. En materia de control ciudadano, se realizaron 946 registros a personas, 195 verificaciones de antecedentes y se abordaron 877 ciudadanos.

Se aplicaron 86 órdenes de comparendo, se incautaron 44 armas blancas y se decomisaron 12 dosis de sustancias psicoactivas. Así mismo, se intervinieron 20 hechos notorios, se desmontaron 20 cambuches, se retiraron 15 carretas y se levantaron 56 metros cúbicos de residuos voluminosos, logrando la recuperación de 4.501 metros cuadrados de espacio público.

“Estos resultados reflejan el trabajo articulado entre las entidades y la comunidad, para mejorar la seguridad en la localidad”, afirmó Víctor Hugo Huertas, alcalde Local de Engativá. La administración afirmó además, que continuará fortaleciendo la capacidad operativa con la adquisición de nuevos vehículos para la Estación Décima de Policía de Bogotá, mediante el Contrato 588 de 2025

En paralelo, fueron abordados 289 vendedores informales y se revisaron 20 vehículos, de los cuales 19 fueron inmovilizados; también se efectuaron 3 verificaciones IMEI y se disuadieron tres riñas. En las acciones dirigidas a la movilidad sostenible, se realizaron 180 registros a ciclistas urbanos, verificando el mismo número de bicicletas y abordando a 180 usuarios de este medio de transporte.