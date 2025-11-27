Ecopetrol: proyecto Windpeshi llegó a 90% en consulta previa con comunidades de La Guajira

Foto: Ecopetrol

Luego de tres meses de conversaciones, el Grupo Ecopetrol y las comunidades wayúu de La Guajira alcanzaron cerca del 90% de concertación sobre el proceso de consultas previas que permite avanzar el proyecto de energía eólica Windpeshi.

El acuerdo permitirá avanzar en dos proyectos: los aerogeneradores y línea de transmisión, explicó Bayron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición, de Ecopetrol, quien ha liderado las reuniones con las cerca de 30 comunidades asentadas en el área de influencia del parque eólico.

«Estamos haciendo una gran apuesta por convertir a La Guajira en el polo de desarrollo de la transición energética que el país requiere; por eso celebramos que las comunidades hayan expresado su voluntad de trabajar mancomunadamente con Ecopetrol y las entidades del Gobierno, para impulsar el desarrollo del potencial energético de este territorio, donde las comunidades son nuestro principal aliado», dijo Triana.

El directivo participó en Riohacha en el VII Congreso Internacional de Energías Renovables, con asistencia de más de 250 personas.

Windpeshi es uno de los mayores proyectos energéticos la nación, está dotado de 41 turbinas eólicas de última tecnología, de 5 Mw cada una, con una capacidad total instalada de hasta 205 Mw, con las que podrá generarse cerca del 8% del consumo de energía del Grupo Ecopetrol.

La infraestructura eléctrica adicional que requiere Windpeshi está compuesta de una subestación elevadora de 180 MVA, una línea de transmisión de 60 kilómetros con 138 torres, vías internas, campamentos y facilidades para su operación.

La generación eólica de Windpeshi evitará la emisión de más de 140 mil toneladas de CO2 anuales, equivalentes a sacar de circulación 90 mil carros durante un año. Se espera que antes de culminar 2025 esté completamente terminado el proceso de consultas previas.

“Esta noticia refleja el compromiso de las comunidades ancestrales con el proyecto de Ecopetrol que no ha parado de hacer presencia en la zona, y abre la posibilidad de tomar la decisión de inversión. Nosotros, como Grupo Ecopetrol creemos en el país, en esta región, y como empresa estamos interesados en sacar este proyecto adelante», dijo el vicepresidente de Energías para la Transición de la compañía estatal.

Con información del Grupo Ecopetrol