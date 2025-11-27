Gobierno refuerza control al transporte fluvial en Arauca

Foto: SuperTransporte

En coordinación con las autoridades locales, la Superintendencia de Transporte intensificó las jornadas de inspección y control al transporte fluvial en el departamento de Arauca, dentro de la estrategia ‘Ríos que Conectan’.

La entidad realizó una inspección en Arauquita enfocada en actualizar la información de muelles y embarcaderos. Este registro es clave para conocer el estado real de la infraestructura fluvial y garantizar la seguridad en la prestación del servicio.

Luego, la Superintendencia visitó Puerto Rondón para adelantar un operativo similar. En esta zona, la labor se concentró en verificar el cumplimiento de las normas aplicables a muelles y embarcaderos, elementos esenciales para la movilidad y el desarrollo económico de las comunidades ribereñas.

Estas acciones buscan mejorar la operación del transporte fluvial en Arauca, promoviendo seguridad, formalidad y una conectividad eficiente a lo largo de los ríos del departamento.