Equipo Bogotá logra 9 medallas en los Juegos Bolivarianos de Perú

Foto Cortesía COC.

Un magnífico desempeño con podios y medallas tuvieron los deportistas del Equipo Bogotá para Colombia en la cuarta jornada de los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025 en Perú, haciendo un gran aporte para que la delegación nacional asumiera el primer lugar en la tabla de medallas.

Un total de 9 medallas, de las cuales cinco fueron de oro, una de plata y tres de bronce, fue el recaudo bogotano para la tricolor, que ahora suma 27 medallas de oro, contra 25 de Venezuela, que era el líder.

Los oros del Equipo Bogotá en Perú

La cosecha dorada la inició Luis Oswaldo Rincón Reyes en BMX Freestyle modalidad park, donde se lució en su primera salida en la final y de entrada aseguró lo más alto del podio con una rutina con buen grado de dificultad, casi perfecta, con rucos excepcionales y complejos de hacer, lo que le valió el oro con 91.66 puntos, superando al vallecaucano Sebastián Cuellar (plata con 89.00) y al peruano Job Arnol Montañez con 81.00.

Enseguida vino la tanda de la natación de carreras con Jasmín Pistelli, ganadora con autoridad en los 100 metros espalda, con tiempo de 1:01.14 minutos, nuevo récord de los Juegos (estaba en 1:03.73). Luego Laura Sofía Melo llegó a su tercer oro en las justas, en400 metros combinado, ganando con 4:51.63, marcando nuevo registro bolivariano, que estaba en 4:55.72; en esta prueba el tercer lugar y medalla de bronce fue para la juvenil bogotana Mariana Cabezas, quien sorprendió con su nivel.

Fue entonces el turno de nuevo para Jasmín Pistelli, quien integró la cuarteta colombiana que ganó la presea dorada en el relevo 4×100 mts combinado con tiempo de 4:10.70 minutos, superando a Venezuela (plata con 4:11.10) y a Perú (bronce con 4:19.40).

Y el quinto oro de la jornada fue para el squash, con Laura Viviana Tovar Pérez, quien en la final individual femenina venció a la también colombiana de Santander, Lucía Bautista por un contundente 3-0 con parciales 11-8, 11-6 y 13-11, ganando no solo la presea dorada, sino tomando acción sobre de Lucía, quien la había derrotado en la final de los Juegos Nacionales de 2023, y tenían esa cuenta pendiente.

Las demás medallas del Equipo Bogotá

La medalla de plata la consiguió en natación carreras Sirena Carolina Rowe Cervantes, segunda en los 50 metros mariposa, con tiempo de 26.64 segundos, escoltando a la venezolana Lismar Lyon (oro con 26.38) y por delante de la ecuatoriana Emma Sabando (bronce con 27.70).

Pasando a los bronces, además del ya mencionado de Mariana Cabezas en los 400 mts combinado, llegó el de Andrea González en lucha, en los 65 kgs, detrás de Luisa Valverde de Ecuador (oro) y la venezolana María Parra (bronce).

Y el tiro deportivo cerró la cosecha del día con Iván López, integrante del grupo de Colombia, tercero en rifle de aire equipo con 1.831 puntos, detrás de El Salvador (oro con 1.851) y Perú (plata con 1.847); López, además, fue cuarto en individual.

Así las cosas, disputadas 4 jornadas, el Equipo Bogotá suma siete medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce.