Bogotá lanzó el Aula Animalista, espacio creativo para educar sobre cuidado y protección animal

Foto: IDPYBA.

Bogotá cuenta con el Aula Animalista al aire libre, se trata de una iniciativa del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) con un nuevo espacio pedagógico y creativo que nace para acercar a la ciudadanía a la protección y al bienestar de los animales a través del arte, la cultura y la participación ciudadana. ¡Conoce detalles!

El Aula Animalista al aire libre es un punto de encuentro abierto para toda la comunidad, donde niños, niñas, adultos y aliados estratégicos podrán participar en actividades lúdicas, talleres y jornadas culturales que fomentan el respeto, el cuidado y la empatía hacia todos los animales.

Se trata de un espacio diseñado con un enfoque popular y participativo: aquí, a través de herramientas creativas y pedagógicas, la cultura se convierte en un vehículo para sensibilizar y transformar.

“La apuesta del alcalde Carlos Fernando Galán es que en cada localidad exista un Aula Animalista o una Casa Pedagógica PYBA. Hoy inauguramos la primera de las muchas aulas que tendremos en las distintas localidades de la ciudad, para que, a través de conciertos, talleres y diversas actividades culturales dirigidas a toda la familia, aprendamos que entre todos podemos cuidar y proteger a los animales”, aseguró el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Antonio Hernández Llamas.

Durante la jornada de lanzamiento en la localidad de Santa Fe, la comunidad disfrutó de un taller de bienvenida con Salvador y Esperanza, dos personajes que se convertirán en los embajadores del Aula Animalista y acompañarán a los participantes en procesos de aprendizaje sobre cuidado animal.

El evento incluyó también arte urbano en vivo, con la creación de murales realizados por artistas de la ciudad. Estas obras llevarán mensajes sobre la prevención del maltrato animal y los efectos negativos que la pólvora tiene sobre perros, gatos, aves y demás animales de la ciudad. Es una pequeña obra conmemorativa que busca invitar a la reflexión y promover entornos más seguros y compasivos.

“Me pareció una actividad muy importante para que todos aprendamos a tratar bien a los animales porque ellos son como hijos y no merecen ser abandonados ni maltratados”, afirmó Jhon Stiven Castillo, vecino de la localidad de Santa Fe.

Estos espacios están pensados para que cualquier persona pueda disfrutarlos y usarlos como un lugar de encuentro, creación y participación en torno al bienestar animal. Es un punto de unión entre instituciones, comunidad y cultura, que fortalecerá la construcción de una ciudad más empática y consciente.