‘Si se detectan más capos armados, si es necesario, se vuelve a bombardear’: presidente Petro

Foto: Presidencia de la República

??Así lo aseguró el jefe de Estado durante la imposición de la Orden de Boyacá a los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía que participaron en la Operación Perseo, lanzada en octubre de 2024 para recuperar el municipio de El Plateado (Cauca).

En su intervención en la Escuela de Infantería de Bogotá, el presidente explicó que los ataques no se realizarían en “cualquier lugar, no en cualquier sitio» y aclaró que “no estamos desatando una tormenta desde arriba, no. No estamos en tierra arrasada, no».

Recordó que él reconoció que en los últimos bombardeos cayeron menores combatientes, pero insistió en que son “reclutados masivamente, para evitar que el poder de la Nación caiga con contundencia sobre los grupos armados organizados».

“No somos nosotros los asesinos, no rompemos el Derecho Internacional Humanitario que ha construido la categoría de menor combatiente y señala nuestras responsabilidades hacia ellos, y señala lo que tiene que hacerse en caso de una acción directa contra la Nación, contra su Ejército o su Policía. Los asesinos son quienes los reclutan; en esa medida, no puede servir de excusa el reclutamiento de menores», aseguró.

Explicó que los capos de los grupos ilegales pensaron que teniendo menores combatientes “se iban a defender de la Nación, y yo sé que mientras más permanezca esa visión en la mentalidad de los capos, más menores van a reclutar: porque creen que les son funcionales».