Recomendaciones para votar en estas elecciones de Congreso de la República

–La Registraduría Nacional del Estado Civil impartió varias recomendaciones para que los colombianos ejerzan de manera efectiva su derecho al voto este domingo, 8 de marzo.

Se recomienda a los ciudadanos verificar con anterioridad el puesto, la dirección y la mesa de votación. Esta información puede ser consultada en el chatbot, la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, o en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en ‘Consulta lugar de votación’.

La jornada electoral comienza a las 8:00 a. m. y finaliza a las 4:00 p. m. Se sugiere a los ciudadanos llegar temprano a los puestos de votación para que puedan votar sin ningún contratiempo. El único documento válido para sufragar es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil.

Los ciudadanos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas; y una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Territorial, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes.

Adicionalmente, en las zonas rurales de los 168 municipios que conforman las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, los jurados de votación entregarán la tarjeta electoral de las CITREP.

De igual manera, el jurado de votación le informará al ciudadano sobre la existencia de la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la presidencia de la República para que decida si ejerce o no el derecho al voto.

El jurado de votación le entregará al sufragante la(s) tarjeta(s) electoral(es) para que se dirija al cubículo y marque en secreto la(s) opción(es) de su preferencia. Si el votante lo desea, puede marcar la(s) tarjeta(s) electoral(es) con su propio esfero o bolígrafo. Se recomienda al elector tener clara(s) la(s) opción(es) que más lo representa(n). Es de reiterar que el uso del celular es prohibido en el cubículo de votación.

Si el ciudadano se equivoca al marcar alguna de las tarjetas electorales, deberá devolverla al jurado de votación y solicitar una nueva. El jurado procederá a anularla y entregará una nueva para que ejerza su derecho al voto.

Por tratarse de una elección de carácter ordinario, los ciudadanos recibirán el certificado electoral, el cual les otorga varios beneficios:

1. Descuento del 10 % en: matrícula en instituciones oficiales de educación superior, expedición del pasaporte, trámite inicial y duplicados de la libreta militar y duplicados de la cédula de ciudadanía (del segundo en adelante).

2. Media jornada de descanso compensatorio remunerado.

3. Rebaja de uno o dos meses en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio (según el caso).

4. Preferencia en caso de igualdad de puntaje en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior.

5. Prevalencia en caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado.

6. Prioridad en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda que ofrezca el Estado.

La Registraduría Nacional del Estado Civil invita a los colombianos a que este domingo, 8 de marzo, acudan masivamente a las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República por el periodo 2026-2030 y a darle un voto de confianza

al proceso electoral.