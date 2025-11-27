Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves noviembre 27, 2025 -Dólar TRM $ 3,773.60 (vigente 28 de noviembre) -Euro $ 4,320.20 -Bitcoin US$ 91.488,20 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 396,55 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,07 -Petróleo Brent US$ 59,10 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorPitalito inaugura Escuela de Música para la formación artística: inversión de $3.500 millones Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este viernes 28 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 9 y 0 También podría gustarte Economía Capitalización de Nueva EPS ascendió a $92 mil millones Iván Briceño lunes enero 28, 2019 Nacional Alrededor de 120.000 mascotas son abandonadas en Colombia entre enero y febrero de cada año Giovanni Alarcón M. martes septiembre 25, 2018 Economía Inteligencia artificial podría elevar el PIB de Colombia al 4.5% anual Manuel Reyes Beltran martes octubre 30, 2018 Nacional Vence plazo para realizar modificación de candidatos inscritos a elecciones de octubre Mary Gomez jueves julio 30, 2015