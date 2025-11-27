Pitalito inaugura Escuela de Música para la formación artística: inversión de $3.500 millones

La Escuela de Música cuenta con un área aproximada de 573 metros cuadrados y 12 ambientes especializados, diseñados para responder a las necesidades formativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entre esos espacios se encuentran salas de ensayo tipo 1, 2 y 3; un aula teórica; centro de producción; estación de audio; bodega de instrumentos; módulos administrativos; cafetería; baterías sanitarias; cuarto técnico y un auditorio con capacidad para 189 personas y 45 músicos, adecuado para presentaciones y procesos de ensamblaje musical.

La inauguración contará con la presencia de la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, quien oficializará la apertura de las nuevas instalaciones. Posteriormente, como parte del evento “Ríos de las Artes y las Culturas”, habrá un desfile artístico y una muestra escénica protagonizada por niños, jóvenes, artistas formadores y sabedores, quienes “mostrarán cómo el arte fluye como un río que une identidades y transforma territorios”.

La ceremonia oficial continuará en el Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez, donde se reunirán autoridades locales, departamentales y la comunidad educativa para completar la jornada de actividades programadas.

La construcción de la Escuela de Música representó una inversión de $3.504.217.731, provenientes de recursos del ministerio de las Culturas en 2022 y 2023, así como aportes de regalías del departamento del Huila y la administración municipal de Pitalito. Esta infraestructura se suma al compromiso de fortalecer los procesos de formación artística en el sur del país y ampliar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo cultural para las comunidades.