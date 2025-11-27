Pitalito inaugura Escuela de Música para la formación artística: inversión de $3.500 millones
El municipio de Pitalito inaugura este viernes 28 a las 9:00 a.m. la Escuela de Música, infraestructura concebida como un hito para la formación artística en el sur del país, que se integra al lanzamiento regional de Artes para la Paz. El espacio, se convierte en pilar para el aprendizaje musical en la región, y abre sus puertas como parte de una jornada cultural que destaca la apuesta del Gobierno nacional por ampliar las oportunidades de creación, educación y circulación artística.
La Escuela de Música cuenta con un área aproximada de 573 metros cuadrados y 12 ambientes especializados, diseñados para responder a las necesidades formativas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entre esos espacios se encuentran salas de ensayo tipo 1, 2 y 3; un aula teórica; centro de producción; estación de audio; bodega de instrumentos; módulos administrativos; cafetería; baterías sanitarias; cuarto técnico y un auditorio con capacidad para 189 personas y 45 músicos, adecuado para presentaciones y procesos de ensamblaje musical.
La inauguración contará con la presencia de la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, quien oficializará la apertura de las nuevas instalaciones. Posteriormente, como parte del evento “Ríos de las Artes y las Culturas”, habrá un desfile artístico y una muestra escénica protagonizada por niños, jóvenes, artistas formadores y sabedores, quienes “mostrarán cómo el arte fluye como un río que une identidades y transforma territorios”.
La ceremonia oficial continuará en el Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez, donde se reunirán autoridades locales, departamentales y la comunidad educativa para completar la jornada de actividades programadas.
La construcción de la Escuela de Música representó una inversión de $3.504.217.731, provenientes de recursos del ministerio de las Culturas en 2022 y 2023, así como aportes de regalías del departamento del Huila y la administración municipal de Pitalito. Esta infraestructura se suma al compromiso de fortalecer los procesos de formación artística en el sur del país y ampliar las oportunidades de aprendizaje y desarrollo cultural para las comunidades.