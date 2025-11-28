Trump y Maduro hablaron para acordar posible reunión

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos, informó el el diario The New York Times este viernes.

La llamada se produce mientras Washington aumenta su presión sobre Venezuela, con un importante despliegue militar en el Caribe que incluye el mayor portaviones del mundo.

El gobierno de Trump afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que Estados Unidos busca un cambio de régimen.

De momento la Casa Blanca no ha confirmado la noticia publicada por el periódico neoyorquino, en la que se señala que el secretario de Estado, Marco Rubio, también participó en la llamada.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han matado al menos a 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas, en el Caribe y el este del Pacífico.

Washington aún no ha aportado ninguna prueba de que esas embarcaciones se usaban para transportar drogas o suponían peligro alguno para Estados Unidos.

La noticia sobre la llamada entre Trump y Maduro se publica un día después de que el presidente estadounidense afirmara que las medidas para detener el tráfico de drogas venezolano por tierra eran inminentes, lo que ha agravado aún más las tensiones con Caracas.

«Probablemente hayan notado que la gente no quiere hacer entregas por mar, y comenzaremos a frenarlos por tierra», señaló Trump, y añadió: «Además, por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto». (Información DW).