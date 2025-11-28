Con una productividad de 0,91% se negociará el ajuste del salario mínimo de 2026

–El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reportó este jueves el resultado de Productividad Total de los Factores (PTF), dato clave, junto con el resultado de la inflación con que termina el año y la esperada para el siguiente, para la negociación del ajuste del salario mínimo del 2026 en la mesa de concertación tripartida que comenzará a deliberar el primero de diciembre próximo.

De acuerdo con el informe, la productividad para el tercer trimestre fue de 0,91% y el valor agregado en volumen registró un crecimiento de 2,91%, donde los servicios de capital aportaron un 0,76%, mientras los servicios laborales contribuyeron con 1,23%, al crecimiento del valor agregado.

Por otro lado, la contribución de los factores fue de 1,99% y la Productividad Total de los Factores (PTF) explicó 0,91% del crecimiento del valor agregado.

En el tercer trimestre de 2025, año corrido, la productividad laboral por hora trabajada en volumen registró un crecimiento de 0,57 %, donde la contribución de capital por hora trabajada (indicador que refleja el grado de aprovechamiento del capital por cada hora trabajada) fue de -0,14 %. Por su parte, la productividad total de los factores, calculada bajo el enfoque de valor agregado, explicó 0,91 % del crecimiento de la productividad

laboral por hora. Finalmente, la composición del trabajo aportó –0,20 %.

La productividad laboral por persona empleada registró una disminución de -0,32 %, donde, la Productividad Total

de los Factores (PTF) aportó 0,91 % al crecimiento de este indicador. En contraste, las horas trabajadas por empleado (que miden la relación de horas trabajadas por persona empleada) contribuyen con –0,55 %. De igual forma, el capital por persona empleada, indicador del grado de utilización del capital por ocupado, disminuyó en –0,48 %, mientras que la composición del trabajo contrarrestó en un –0,20 % en el crecimiento de la productividad laboral por persona empleada.