Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de sábado 29 de noviembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Este sábado 29 de noviembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república y el municipio de Soacha, Cundinamarca, por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Sábado 29 de noviembre de 2025

—

Barrios Unidos

La Paz

De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.