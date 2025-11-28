-Dólar TRM $ 3,744.43 (vigente noviembre 29 y 30 y diciembre 1)

-Euro $ 4,332.00

-Bitcoin US$ 91.488,20

Tasa de Interés

-DTF: 8,65%

-UVR: $ 396,57

-Tasa de Usura 24,99%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,07

-Petróleo Brent US$ 59,10