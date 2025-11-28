Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el viernes noviembre 28, 2025 -Dólar TRM $ 3,744.43 (vigente noviembre 29 y 30 y diciembre 1) -Euro $ 4,332.00 -Bitcoin US$ 91.488,20 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 396,57 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,07 -Petróleo Brent US$ 59,10 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorFeria A Tu Servicio llega este 28 de noviembre a Usaquén: empleos, trámites y bienestar en un solo lugar Entrada siguienteCortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de sábado 29 de noviembre en Bogotá También podría gustarte Nacional Estudiantes venezolanos de la I.E. El Salado recibieron uniformes escolares Manuel Reyes Beltran viernes enero 25, 2019 Economía Santos pidió a bancos bajarle a los créditos en general Iván Briceño miércoles octubre 23, 2013 Nacional ABC de la inscripción en Más Familias en Acción Iván Briceño viernes octubre 19, 2012 Nacional Resultados de las loterías y chances de este miércoles 25 de diciembre de 2024 en Colombia Ariel Cabrera miércoles diciembre 25, 2024