Resultados de las loterías y chances de este viernes 28 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 28 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
MiLoto 06 07 08 12 28
Lotería de Medellín 1433 – Serie 316 – La 5ta 6
Lotería de Santander 2372 – Serie 079 – La 5ta 9
Lotería de Risaralda 9663 – La 5ta 236 – La 5ta 6
Dorado
Mañana 9397 – La 5ta 5 – Tarde 9750 – La 5ta 4
Culona
Día 9964 – Noche 6593
Astro Sol
7772 – Signo Capricornio
Astro Luna
2894 – Signo Libra
Pijao de Oro
7139 – La 5ta 7
Paisita
Día 3257 – La 5ta 9 – Noche 1157
Chontico
Día 9539 – La 5ta 7 – Noche 9428 – La 5ta 9
Cafeterito
Tarde 0313 – La 5ta 3 – Noche 7945 – LA 5ta 2
Sinuano
Día 5898 – La 5ta 6 – Noche 4310 – La 5ta 8
Cash Three
Día 407 – Noche 618
Play Four
Día 5199 – Noche 2650
Samán
Día 1825
Caribeña
Día 6998 – La 5ta 4 – Noche 6048 – La 5ta 9
Motilón
Tarde 0172 – La 5ta 8 – Noche 8474 – La 5ta 6
Fantástica
Día 1511 – La 5ta 7 – Noche 2995 – La 5ta 6
Antioqueñita
Día 2784 – La 5ta 7 – Tarde 8841 – La 5ta 7
Win 4
8911
Evening
3382