    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este viernes 28 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 28 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:


    MiLoto 06 07 08 12 28

    Lotería de Medellín 1433 – Serie 316 – La 5ta 6
    Lotería de Santander 2372 – Serie 079 – La 5ta 9
    Lotería de Risaralda 9663 – La 5ta 236 – La 5ta 6

    Dorado
    Mañana 9397 – La 5ta 5 – Tarde 9750 – La 5ta 4

    Culona
    Día 9964 – Noche 6593

    Astro Sol
    7772 – Signo Capricornio

    Astro Luna
    2894 – Signo Libra

    Pijao de Oro
    7139 – La 5ta 7

    Paisita
    Día 3257 – La 5ta 9 – Noche 1157

    Chontico
    Día 9539 – La 5ta 7 – Noche 9428 – La 5ta 9

    Cafeterito
    Tarde 0313 – La 5ta 3 – Noche 7945 – LA 5ta 2

    Sinuano
    Día 5898 – La 5ta 6 – Noche 4310 – La 5ta 8

    Cash Three
    Día 407 – Noche 618

    Play Four
    Día 5199 – Noche 2650

    Samán
    Día 1825

    Caribeña
    Día 6998 – La 5ta 4 – Noche 6048 – La 5ta 9

    Motilón
    Tarde 0172 – La 5ta 8 – Noche 8474 – La 5ta 6

    Fantástica
    Día 1511 – La 5ta 7 – Noche 2995 – La 5ta 6

    Antioqueñita
    Día 2784 – La 5ta 7 – Tarde 8841 – La 5ta 7

    Win 4
    8911

    Evening
    3382

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte