Cortes de luz este sábado 29 de noviembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 29 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República .

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Juan Pablo II. De la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Desde las 11:00 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Barrio Sumapaz. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 10:30 a. m.

Barrio Villas El Diamante. De la carrera 3 Este a carrera 5 Este entre calle 94 Sur a calle 96 Sur – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Industrial Centenario. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 35 a carrera 37 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio San Blas II. De la calle 27 Sur a calle 29 Sur entre carrera 11 Este a carrera 13 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Rincón Altamar. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 126 a calle 128 – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.