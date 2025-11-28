Tellüric llega al Teatro El Parque este 28 de noviembre con un concierto multisensorial único

Foto: Idartes.

Bogotá continúa consolidándose como capital cultural del país con una amplia oferta artística para todas las edades. En esta ocasión, el Teatro El Parque abre sus puertas para recibir a Tellüric, un proyecto musical bogotano que ofrece un viaje sonoro inspirado en los fenómenos de la Tierra y en la fuerza de lo orgánico.

El próximo 28 de noviembre, a las 7:00 p. m., el público podrá disfrutar de este concierto inmersivo perteneciente a la franja “Sentidos Rebeldes”, un espacio dedicado a la experimentación, la imaginación y las propuestas artísticas que buscan romper esquemas.

Tellüric nació en 2017 con la intención de crear piezas musicales que combinan instrumentos acústicos, análogos y digitales, evocando sensaciones vinculadas a la naturaleza y al planeta. Desde entonces, el proyecto ha desarrollado una sólida propuesta audiovisual que se ha consolidado a través de tres trabajos discográficos: I (2021), II (2022) y el próximo III, con el que cerrarán una trilogía conceptual.

La agrupación ha centrado su energía en presentaciones en vivo que combinan atmósferas experimentales, capas sonoras profundas y visuales que acompañan la experiencia, logrando conectar con públicos diversos que disfrutan de nuevas formas de arte y exploración musical.

El concierto en el Teatro El Parque será una oportunidad única para apreciar el talento local y apoyar las expresiones independientes que enriquecen el ecosistema cultural de Bogotá.

Detalles del evento

Fecha y hora: 28 de noviembre de 2025, 7:00 p. m.

Lugar: Teatro El Parque (Carrera 5 No. 36 – 05)

Teatro El Parque (Carrera 5 No. 36 – 05) Entrada: Con costo

Con este tipo de programaciones, la Alcaldía Mayor de Bogotá reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura, la circulación de artistas locales y el acceso del público a experiencias que celebran la creatividad en todas sus formas.