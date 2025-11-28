Desempleo en Colombia cayó en octubre a 8,2%, pero la informalidad aumentó a 56,1%

–En octubre de 2025, la tasa de desempleo en Colombia marcó 8,2%, la tercera más baja de toda la serie histórica desde

2014 cuando fue del 8,1%. Según el reporte del DANE, registró una variación estadísticamente significativa frente a octubre de 2024, cuando fue del 9,1%. La población ocupada aumentó en 977 mil personas, lo que equivale a un 4,2% más respecto al año anterior, para totalizar 24.3 millones.

Sin embargo, son 2.1 millones los desempleados en el país y 14,2 millones los inactivos. Además, en la informalidad en el décimo mes del año subió a 56,1%, con un incremento de 0,8%, para totalizar 13 millones de colombianos los que derivan su sustento del «rebusque».

La Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar para el total nacional fue del 8,9% en octubre de 2025, manteniendo una tendencia estable con el mes anterior donde también se ubicó en 8,9%.

En octubre de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,4 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,5%).

La tasa global de participación se ubicó en 67,7%, mientras que en octubre de 2024 fue 66,7%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 62,2%, lo que representó un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (60,4%).

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (33,8%), Sincelejo (23,8%) y Cartagena (21,0%).

En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desempleo fueron: Bucaramanga A.M., Medellín A.M., y Florencia con 11,8%.

El informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) establece que la Tasa de Desocupación (TD) para el total nacional en octubre de 2025 fue del 8,2%, lo que representa una disminución estadísticamente significativa de 0,9 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo mes del año anterior (9,1%).

A su vez, la Tasa de Ocupación (TO) se ubicó en 59,7%, mientras que en octubre de 2024 fue de 58,1%. Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP) tuvo un aumento significativo al pasar de 63,9% en 2024 a 65,0% en 2025.

En cuanto a la brecha de género en la Tasa de Desocupación para el total nacional, se ubicó en 6,2% para los hombres frente al 10,9% de las mujeres. Esto representó una brecha de 4,6 p.p.

Para el total nacional, la población ocupada aumentó significativamente en 977 mil personas respecto al año anterior, lo que equivale a un 4,2%. Este crecimiento presentó variaciones porcentuales significativas principalmente en los dominios geográficos de 10 ciudades (5,6%), así como en 13 ciudades y A.M. y en Otras cabeceras, ambos con un 4,4%.

Por ramas de actividad económica, Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (347 mil personas), Alojamiento y servicios de comida (279 mil personas) y Transporte y almacenamiento (231 mil personas), fueron las ramas de actividad económica con mayores aumentos en el número de ocupados para octubre de 2025. En contraste, se registró disminución en Comercio y reparación de vehículos con 221 mil personas menos en el número de ocupados.

En comparación con el mes de octubre del año anterior, la población desocupada a nivel nacional presentó una disminución de 174 mil personas. Este descenso se presentó principalmente en los dominios geográficos de 13 ciudades y áreas metropolitanas con 13,0%, seguido de Centro poblados y rural disperso con 12,9% (variaciones estadísticamente significativas).

Para el periodo agosto – octubre de 2025, la Tasa de Desocupación nacional fue del 8,3% y la Tasa de Ocupación fue 58,9%, estas tasas presentaron variaciones estadísticamente significativas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, la Tasa Global de Participación (TGP) fue de 64,3%.

La población joven registró una disminución significativa en la Tasa de Desocupación que se ubicó en 14,7% para el trimestre móvil agosto – octubre de 2025.

Finalmente, la Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar para el total nacional en octubre de 2025 fue de 8,9%, manteniendo una tendencia estable con el mes anterior donde también fue del 8,9%. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar fue del 8,8% en octubre de 2025 en comparación al mes anterior donde fue del 8,6%.