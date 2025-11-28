Trabajo sí hay: 60 vacantes de asesores comerciales este viernes 28 de noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Accede a 600 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en una Feria de Empleo este viernes 28 de noviembre de 2025. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y una de sus empresas aliadas ofrecen cargos disponibles para asesores comerciales. Las vacantes están dirigidas a capitalinos con formación desde bachillerato. ¡Conoce aquí detalles y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo de ‘Talento Capital’ presencial en Fontibón, occidente de Bogotá

Son 60 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y JOB&TALENT buscan personal para asesores comerciales.

Detalles de las vacantes:

Si eres bachiller o estás estudiando, esta puede ser tu entrada al mundo comercial.

Experiencia: Con o sin experiencia

Funciones: Labores comerciales (venta, asesoría, servicio al cliente)

Postúlate de manera presencial este viernes 28 de noviembre de 2025, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el Centro Empresarial Dorado Plaza ubicado en la calle 26 #85D–55, Módulo 1, Oficina 215.

No olvides tener tu hoja de vida actualizada y tu documento de identidad.

Confirma tu asistencia, en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando aquí.

Conoce más detalles de la convocatoria o Feria Virtual de ‘Talento Capital’ de este viernes 28 de noviembre, en la siguiente pieza gráfica de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá:

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.