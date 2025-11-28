EE.UU. suspende todas las decisiones sobre solicitudes de asilo tras el tiroteo contra la Guardia Nacional

–El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) anunció este viernes la «suspensión» indefinida de todas las decisiones vinculadas con las solicitudes de asilo, alegando razones de seguridad.

«El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad», escribió en su cuenta de X el titular del organismo, Joseph Edlow.

La decisión llega tras el deceso de Sarah Beckstrom, una funcionaria de la Guardia Nacional baleada el miércoles en Washington D.C., junto a su compañero Andrew Wolfe, quien permanece hospitalizado en grave estado de salud.

Las autoridades identificaron como autor de los disparos a Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que sirvió como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) hasta 2021.

Tras el ataque, el USCIS anunció la suspensión indefinida de «la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos […], a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad e investigación».

Asimismo, Edlow comunicó en la víspera que por órdenes del presidente Donald Trump, se realizará «una revisión exhaustiva y rigurosa de todas las ‘Green Cards’ –tarjetas de residencia– de todos los extranjeros procedentes de todos los países que son motivo de preocupación».

«La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial. El pueblo estadounidense no asumirá el costo de las imprudentes políticas de reasentamiento del Gobierno anterior. La seguridad de EE.UU. no es negociable», sostuvo el alto funcionario en sus redes sociales.

Entretanto, Trump puso fin a lo que denominó «la migración procedente de todos los países del tercer mundo», advirtió que EE.UU. podría revocarle la nacionalidad «a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo de seguridad o [con conducta] incompatible con la civilización occidental y reiteró que devolverá a los migrantes irregulares a sus países de origen. (Información RT).