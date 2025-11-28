En Bogotá se expidió la Política para la Prevención del Acoso o presunto abuso de poder

Foto: Secretaría de Integración Social

En cumplimiento del punto 13 Acuerdo Colectivo del Sector Social Bogotá D.C -2025, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON) expidieron la Política para la Prevención del Acoso o presunto abuso de poder.

Consulte aquí la Resolución 3364 de 21 de noviembre de 2025 «Por medio de la cual se adopta la política para la prevención, atención y erradicación del acoso laboral y sexual laboral y conductas que constituyen discriminación en los organismos y entidades del sector de Integración Social»: http://aplicativos.sdis.gov.co/normograma/public/files/documentos/Gcv3gMHiI5.pdf

Con este acto, el Sector Social reafirma su compromiso con todos los trabajadores y colaboradores, para que las personas que participan en el contexto laboral gocen de ambientes laborales dignos basados en el respeto por los derechos humanos y libres de discriminación.