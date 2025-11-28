Con nueva jornada de ‘Llantatón’, se recolectaron 658 llantas usadas y abandonadas en calles de Engativá

Foto: Alcaldía Local de Engativá.

Para fortalecer la campan?a ‘Operacio?n Espacio Pu?blico’ en el noroccidente de Bogotá, la Alcaldía Local de Engativá, a trave?s del a?rea de Ambiente, coordino? dos jornadas denominadas ‘Llantato?n’, con el propo?sito de recolectar las llantas y neuma?ticos abandonados en calles, parques, canales de aguas y andenes. Esta acción permitió la recolección de 658 llantas.

Durante la primera jornada, llevada a cabo el jueves 20 de noviembre, se encontraron 318 llantas abandonadas; para la segunda jornada, realizada el 26 de noviembre, fueron removidas 340 llantas. Durante los recorridos, se visitaron los sectores de Boyaca? Real, Las Ferias, Avenida Boyaca? entre calles 80 a 63, A?lamos, Santa Helenita, Villa Luz, Tabora y La Granja. Los puntos ma?s cri?ticos se registraron en la parte baja de los puentes vehiculares y peatonales, en inmediaciones del Canal Los A?ngeles y en cercani?as de los montallantas.

Sumado a ello, en las jornadas de limpieza del Canal Los A?ngeles y en los recorridos de recoleccio?n de residuos de gran volumen se han recolectado cerca de 40 llantas, lo que permite aproximar el resultado a 700 llantas que se encontraban dispersadas por toda la localidad y que ocasionaban acumulacio?n de aguas lluvias y aguas negras, proliferacio?n de insectos y roedores, adema?s de obstaculizar el espacio pu?blico destinado para la sana circulacio?n de la ciudadani?a.

“La importancia de una correcta disposicio?n de residuos impacta directamente la calidad de vida de la comunidad engativen?a. Nuestro esfuerzo por la recuperacio?n del espacio pu?blico ocupado con llantas, escombros y desechos necesita de la colaboracio?n de la ciudadani?a para que pueda ser una labor efectiva y que prevenga otras acciones en contra de la convivencia”, expreso? Vi?ctor Hugo Huertas, alcalde Local de Engativá.

No te vayas sin conocer:

Las llantas recolectadas son entregadas a un operador aliado, quien se encargara? de la correcta disposicio?n en procesos de reciclaje de los materiales para su uso en otras formas, como reacondicionamiento de vi?as o creacio?n de productos a partir del neuma?tico. La entrega al operador se realizo? el jueves 27 de noviembre en la man?ana en las instalaciones de la bodega de mquinaria de la Alcaldía Local de Engativá, abriendo adema?s el espacio para que la comunidad tambie?n entregara sus llantas en el punto dispuesto con el operador y asi?, evitar que fueran arrojadas en lugares no autorizados.