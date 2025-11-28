Feria A Tu Servicio llega este 28 de noviembre a Usaquén: empleos, trámites y bienestar en un solo lugar

Foto: Portal Bogotá.

El parque El Codito será el punto de encuentro de la décimo cuarta versión de la Feria A Tu Servicio 2025, un espacio creado para facilitar el acceso a la oferta institucional del Distrito y entidades aliadas. Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., más de 39 entidades distritales, nacionales y privadas ofrecerán atención integral en un solo lugar.

Entre los servicios disponibles se encuentran: actualización de datos en la encuesta Sisbén, información y acceso a Ingreso Mínimo Garantizado, solicitud del certificado de discapacidad, entrega de Permisos de Protección Temporal (PPT) para población migrante venezolana, inscripción a programas para emprendimientos y Hecho en Bogotá, 120 cupos para esterilización de perros y gatos, entre otros.

Además, la jornada contará con presentaciones culturales, talleres, espacios familiares y muestra de emprendimientos locales.

Servicios disponibles por rutas

*Ruta de protección animal

Valoración animal, esterilización e información del programa Salvando Patas.

*Ruta de cuidado y bienestar

Corte de cabello sin costo, trámites del Sisbén, acceso a programas para personas mayores, orientación psicosocial, Centros de Desarrollo Comunitario, huertas urbanas y asesorías ambientales.

*Ruta de empleo y emprendimiento

Postulación a vacantes laborales, orientación para búsqueda de empleo, información para negocios y emprendimientos.

*Ruta para niños, niñas y adolescentes

Actividades culturales, juegos, talleres, arte y acompañamiento psicosocial.

*Ruta para jóvenes

Convocatorias educativas, programas técnicos y universitarios, empleo joven, formación complementaria y orientación para liderazgos juveniles.

*Ruta de salud

Vacunación, afiliaciones o traslados de EPS y trámite de certificado de discapacidad.

*Ruta de justicia y derechos

Asesoría jurídica y atención para mujeres víctimas de violencias, defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas de abuso de autoridad o discriminación, y población LGBTIQ+.

La Feria A Tu Servicio es una estrategia territorial que acerca soluciones reales a las comunidades, elimina barreras y fortalece la confianza en lo público.

Información general