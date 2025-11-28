    • Bogotá

    Feria A Tu Servicio llega este 28 de noviembre a Usaquén: empleos, trámites y bienestar en un solo lugar

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Feria de empleo trámites y bienestar llega a la localidad de UsaquénFoto: Portal Bogotá.

    El parque El Codito será el punto de encuentro de la décimo cuarta versión de la Feria A Tu Servicio 2025, un espacio creado para facilitar el acceso a la oferta institucional del Distrito y entidades aliadas. Desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., más de 39 entidades distritales, nacionales y privadas ofrecerán atención integral en un solo lugar.

    Entre los servicios disponibles se encuentran: actualización de datos en la encuesta Sisbén, información y acceso a Ingreso Mínimo Garantizado, solicitud del certificado de discapacidad, entrega de Permisos de Protección Temporal (PPT) para población migrante venezolana, inscripción a programas para emprendimientos y Hecho en Bogotá, 120 cupos para esterilización de perros y gatos, entre otros.

    Además, la jornada contará con presentaciones culturales, talleres, espacios familiares y muestra de emprendimientos locales.

    Servicios disponibles por rutas

    *Ruta de protección animal
    Valoración animal, esterilización e información del programa Salvando Patas.

    *Ruta de cuidado y bienestar
    Corte de cabello sin costo, trámites del Sisbén, acceso a programas para personas mayores, orientación psicosocial, Centros de Desarrollo Comunitario, huertas urbanas y asesorías ambientales.

    *Ruta de empleo y emprendimiento
    Postulación a vacantes laborales, orientación para búsqueda de empleo, información para negocios y emprendimientos.

    *Ruta para niños, niñas y adolescentes
    Actividades culturales, juegos, talleres, arte y acompañamiento psicosocial.

    *Ruta para jóvenes
    Convocatorias educativas, programas técnicos y universitarios, empleo joven, formación complementaria y orientación para liderazgos juveniles.

    *Ruta de salud
    Vacunación, afiliaciones o traslados de EPS y trámite de certificado de discapacidad.

    *Ruta de justicia y derechos
    Asesoría jurídica y atención para mujeres víctimas de violencias, defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas de abuso de autoridad o discriminación, y población LGBTIQ+.

    La Feria A Tu Servicio es una estrategia territorial que acerca soluciones reales a las comunidades, elimina barreras y fortalece la confianza en lo público.

    Información general

    • Fecha: viernes 28 de noviembre de 2025
    • Lugar: parque El Codito – Carrera 2B #186B – 44, Usaquén
    • Horario: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte