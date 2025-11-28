Este 28 de noviembre llega el quinto capítulo de Sueños de Cancha, la búsqueda de nuevas estrellas del fútbol bogotano

Foto: IDRD

Los amantes del fútbol tienen una cita imperdible este domingo 30 de noviembre con el estreno del quinto capítulo de Sueños de Cancha. La producción, transmitida por Win Sports, continúa su recorrido por los barrios y canchas de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa en busca de los talentos que prometen convertirse en las próximas figuras del balompié capitalino.

En este nuevo episodio, los participantes asumirán retos que pondrán a prueba su técnica, disciplina y pasión por el deporte. El programa mantiene su compromiso de mostrar historias inspiradoras y jugadas llenas de emoción, destacando el esfuerzo de jóvenes que sueñan con llegar al profesionalismo.

Conoce más sobre este tema en la siguiente publicación de la publicación del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD):

La audiencia podrá disfrutar de otra jornada cargada de intensidad y talento, acompañando a los concursantes en cada avance y demostración deportiva. Sueños de Cancha se consolida así como una plataforma que impulsa el desarrollo del fútbol juvenil y conecta a las familias con la pasión que mueve al deporte rey.