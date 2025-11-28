Trump notifica que suspenderá «permanentemente» la migración desde el «tercer mundo» y amenaza con revocar los millones de visados concedidos por Joe Biden

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que detendrá «permanentemente la migración desde «todos los países del tercer mundo», tras el ataque de un sujeto de nacionalidad afgana contra dos guardias nacionales en Washington D. C., una de los cuales murió. Además amenazó con revocar «millones» de visados concedidos por su predecesor, Joe Biden.

«Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo», escribió el mandatario republicano en una publicación nocturna en su plataforma de redes sociales Truth.

Trump también escribió que «eliminaría a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos» y «pondría fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizaría a los inmigrantes que socaven la tranquilidad doméstica y deportaría a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental».

También amenazó con revocar «millones» de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden. Esto incluiría el programa de visas especiales para los afganos que habían trabajado con Estados Unidos en Afganistán antes de que los talibanes regresaran al poder.

A continuación transcribimos el extenso escrito del presidente Trump:

«Un muy feliz saludo de Acción de Gracias a todos nuestros grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses que han sido tan amables al permitir que nuestro país sea dividido, perturbado, dividido, asesinado, golpeado, asaltado y ridiculizado, junto con otros países tontos en todo el mundo, por ser “políticamente correcto” y simplemente ESTÚPIDO, cuando se trata de inmigración. La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (censo), la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o cárteles de la droga. Ellos y sus hijos reciben apoyo a través de pagos masivos de ciudadanos patrióticos estadounidenses que, debido a sus hermosos corazones, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera. Ellos soportan lo que le ha pasado a nuestro país, ¡pero hacerlo los está devorando vivos!Un migrante que gane $30.000 con una tarjeta verde recibirá aproximadamente $50.000 en beneficios anuales para su familia. La población migrante real es mucho mayor. Esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en Estados Unidos, algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, decadencia urbana, hospitales superpoblados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.). Por ejemplo, cientos de miles de refugiados de Somalia están tomando completamente el control del otrora gran estado de Minnesota. Las bandas somalíes deambulan por las calles en busca de “presas” mientras nuestra maravillosa gente permanece encerrada en sus apartamentos y casas esperando contra toda esperanza que los dejen en paz. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, gravemente retrasado, no hace nada, ni por miedo, ni por incompetencia, ni por ambas cosas, mientras que la peor “congresista” de nuestro país, Ilhan Omar,siempre envuelta en su hijab envuelto, y que probablemente llegó ilegalmente a los EE. UU. porque no se le permite casarse con su hermano, no hace más que quejarse con odio de nuestro país, su Constitución y lo “mal” que la tratan, cuando su lugar de origen es una nación decadente, atrasada y plagada de delincuencia, que esencialmente ni siquiera es un país por falta de gobierno, ejército, policía, escuelas, etc…

…Incluso a medida que hemos progresado tecnológicamente, la política de inmigración ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos. Pausaré permanentemente la migración desde todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, terminaré con todos los millones de admisiones ilegales de Biden, incluidas las firmadas por Autopen de Sleepy Joe Biden, y eliminaré a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos, o sea incapaz de amar a nuestro país, terminaré con todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país, desnaturalizar a los migrantes que socavan la tranquilidad interna y deportar a cualquier ciudadano extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o no compatible con la civilización occidental. Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción importante de las poblaciones ilegales y disruptivas,incluidos aquellos admitidos a través de un proceso de aprobación de Autopen no autorizado e ilegal. Sólo la MIGRACIÓN INVERSA puede solucionar completamente esta situación. Aparte de eso, FELIZ DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS A TODOS, excepto a aquellos que odian, roban, asesinan y destruyen todo lo que representa Estados Unidos — ¡No estarás aquí por mucho tiempo!. Fin del escrito.

El llamado «tercer mundo» que relaciona el mandatario estadounidense, se originó en la Guerra Fría, calificativo que ya no se usa, incluía a los países «no alineados», o en vías de desarrollo o con bajos niveles de industrialización, esto es, los países de África (excepto Sudáfrica), Asia (excepto Japón), América Latina y el Caribe, y algunos estados y territorios de Oceanía.

La airada publicación del presidente Trump, que terminó deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de deportaciones masivas.

El presidente estadounidense había anunciado previamente la muerte de Sarah Beckstrom, de 20 años y miembro de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, atacada la víspera en un tiroteo cerca de la Casa Blanca.

El ataque, descrito por las autoridades como una «emboscada», se perpetuó contra dos soldados de este cuerpo militar, desplegado en Washington y otras ciudades demócratas como parte del controvertido dispositivo de Trump para combatir lo que considera una delincuencia violenta y desenfrenada.

Trump, de hecho, vinculó el tiroteo con su decisión de enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional a la ciudad. «Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos», sugirió.

Las autoridades identificaron al presunto autor de los disparos como un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se radicó en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán. El FBI, por su parte, inició una investigación por terrorismo.

El presidente estadounidense ordenó una revisión completa del estatus de residencia permanente de inmigrantes de 19 países, a raíz del ataque a dos miembros de la Guardia Nacional estadounidense en Washington, DC.

Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dijo en X: «He ordenado una reexaminación rigurosa y a gran escala de cada Tarjeta Verde para cada extranjero de cada país de preocupación».

El miércoles, la administración Trump ya había detenido el procesamiento de solicitudes de inmigración procedentes de Afganistán tras el tiroteo.

Los 19 países bajo escrutinio fueron nombrados en una proclamación de junio, que inicialmente había impuesto restricciones de entrada a los nacionales de estados considerados deficientes en los protocolos de detección y verificación.

Entre los países enumerados se encuentran Afganistán , Irán, Somalia, Libia y Yemen, así como Cuba, Venezuela, Chad y Eritrea.

Los críticos advierten que la política corre el riesgo de penalizar a cientos de miles de residentes permanentes legales basándose únicamente en la nacionalidad.

Aún no está claro si la revisión resultará en revocaciones o deportaciones. Tampoco está claro cómo el anuncio de Trump del jueves podría afectar la revisión del USCIS.

Por ahora, la administración lo presenta como una medida de protección dirigida a la seguridad nacional a la luz del ataque de DC.

El segundo mandato de Trump ha estado marcado por un esfuerzo concertado para frenar la inmigración.

Miles de personas han sido arrestadas por agentes federales de inmigración en redadas dirigidas a inmigrantes sin documentación válida, y aquellos considerados «extranjeros ilegales» han sido deportados.

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido criticados por utilizar tácticas de mano dura, con agentes fuertemente armados y vestidos con pasamontañas abalanzándose sobre las personas que detienen.

Las medidas han sido duramente criticadas y los grupos de derechos humanos argumentan que las políticas de Trump pisotean e ignoran los derechos humanos.

Trump parece no dejarse intimidar y, con sus últimos comentarios, parece estar redoblando sus esfuerzos en sus políticas de inmigración. (Información DW).