Tunjuelito refuerza seguridad con nuevas patrullas de la Policía y Ejército Batallón de Artillería

Foto: Alcaldía Local de Tunjuelito

La Alcaldía Local de Tunjuelito reactivó la estrategia de patrullas mixtas la Policía, el Ejército Batallón de Artillería BACCA 13, una iniciativa clave para prevenir los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Estas intervenciones priorizan parques, zonas escolares y sectores donde, por su incidencia, se requiere presencia constante de las autoridades.

En las últimas tres semanas se han intervenido 26 parques de la localidad, donde se han encontrado consumidores de sustancias alucinógenas, incluidos menores de edad. En estos casos, los niños, niñas y adolescentes han sido entregados a sus acudientes mediante el proceso de restablecimiento de derechos.

La estrategia se mantendrá activa con un patrullaje mixto semanal, reforzando el compromiso institucional con la seguridad del territorio.

La alcaldesa local, Claudia Collante, destacó que este trabajo articulado permite actuar de manera preventiva y mejorar la percepción de seguridad: “Estas patrullas mixtas son una muestra del compromiso que tenemos con nuestros vecinos. No solo estamos reaccionando a los hechos, estamos previniendo y protegiendo los espacios que las familias de Tunjuelito utilizan todos los días”.

Además, durante los recorridos se cuenta con el acompañamiento de los gestores de seguridad y convivencia, quienes identifican factores que pueden favorecer la ocurrencia de delitos, como problemas de iluminación o presencia de arbustos que requieren poda para mejorar la visibilidad.

Con estas acciones, la Alcaldía Local de Tunjuelito continúa fortaleciendo la seguridad y recuperando los espacios públicos para la comunidad.