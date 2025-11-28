El Equipo Bogotá sigue sumando oros en los Juegos Bolivarianos 2025

Foto: IDRD

Al cierre del sexto día de competencias en los XX Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025, el Equipo Bogotá le ha aportado a Colombia un total de 25 medallas, de las cuales 14 son de oro, 7 de plata y 4 de bronce, con un gran aporte de la natación carreras, que terminó su participación con triunfo de la delegación colombiana.

La jornada dejó para el Equipo Bogotá un gran aporte de 8 medallas, de las cuales 5 fueron de oro y 3 de plata. En la mañana, sumó 4 preseas (3 de oro y 1 de plata); de las doradas, 2 fueron para el squash en dobles mixtos con María Paula Tovar (en pareja con Ronald Palomino de Cundinamarca) y en dobles femenino con Laura Tovar (en pareja con Lucía Bautista de Santander).

La tercera de oro la logró el canotaje de velocidad categoría C2 en 200 metros masculino, con Alejandro Rodríguez y Daniel Pacheco. Y la de plata la consiguió Iván López en tiro deportivo, rifle tres posiciones 50 metros por equipos, integrando la terna colombiana.

En la tarde sumó 3 medallas, todas en natación carreras, siendo 2 de oro y 1 de plata; los oros fueron para Samantha Baños en los 200 metros mariposa, y Jasmín Pistelli, la gran figura bogotana en el agua con 4 preseas doradas, en el relevo mixto 4×100 mts combinado, formando parte de la cuarteta colombiana; y la plata la consiguió Sirena Carolina Rowe en los 50 metros libre.

Así las cosas, el Equipo Bogotá suma entonces 25 medallas y es una de las regionales que más medallas le ha aportado medallas a Colombia, para que sea líder en el tablero de medallas.

La séptima jornada trae participación bogotana en squash, esquí náutico, arquería, tiro deportivo, esgrima y canotaje, disciplinas en las que nuevamente se puede sumar un buen número de medallas.