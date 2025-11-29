Cortes de luz este domingo 30 de noviembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este domingo 30 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República .



Localidad de Chapinero

Barrio Sucre. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 38 a calle 42. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio Chicó Norte. De la calle 92 a calle 94 entre carrera 10 a carrera 12. Desde las 7:45 a. m hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Juan Pablo II. De la calle 68 sur a calle 70 sur entre carrera 17 a carrera 19. Desde las 8:00 a. m hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Tintal Central. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 97. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Villemar. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 95 a carrera 87. Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Llano Grande. De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 37 sur a calle 39 sur. Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Los Mártires

Barrio Ricaurte. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 25 a carrera 27. Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Altos del Zuque. De la calle 42 sur a calle 47 sur entre carrera 15 este a carrera 18 este. Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Bosque Izquierdo. De la carrera 2 este a carrera 4 este entre calle 22 a calle 25. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio La Alameda. De la calle 23 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 14. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio La Macarena. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 25 a calle 30. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio Las Aguas. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 19 a calle 24. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio Las Nieves. De la carrera 2 a carrera 7 entre calle 20 a calle 27. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio Sagrado Corazón. De la calle 33 a calle 41 entre carrera 6 a carrera 14. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio Samper. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 27 a calle 34. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio San Diego. De la carrera 3 a carrera 14 entre calle 25 a calle 29. Desde las 4:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Barrio San Martín. Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.De la calle 27 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8.

Barrio San Diego. De la carrera 3 a carrera 14 entre calle 25 sur a calle 29 sur. Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Nueva Zelandia. De la calle 182 a calle 184 entre carrera 50 a carrera 52. Desde las 8:00 a. m.hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio El Recuerdo. De la carrera 37 a carrera 39 entre calle 24 a calle 26. Desde las 8:00 a. m.hasta las 12:00 m.

Barrio Estrella. De la calle 23 a calle 29 entre carrera 18 a carrera 26. Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.

Barrio la Soledad. De la calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25. Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 30 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 24. Desde las 4:00 p. m.hasta las 7:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.