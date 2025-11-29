    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 29 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 29 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 6091 – La 5ta 2 – Tarde 3007 – La 5ta 3 – Noche

    Culona
    Día 6010 – Noche

    Astro Sol
    2082 – Signo Leo

    Paisita
    Día 6179 – La 5ta 5 – Noche 2916

    Chontico
    Día 8320 – La 5ta 3 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6645 – La 5ta 1 – Noche

    Sinuano
    Día 2532 – La 5ta 1 – Noche

    Cash Three
    Día 064 – Noche

    Play Four
    Día 8906 – Noche

    Samán
    Día 5010

    Caribeña
    Día 8673 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 9598 – La 5ta 9 – Noche

    Fantástica
    Día 2768 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7344 – La 5ta 6 – Tarde 5442 – La 5ta 0

