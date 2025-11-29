Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 29 de noviembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 29 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 6091 – La 5ta 2 – Tarde 3007 – La 5ta 3 – Noche
Culona
Día 6010 – Noche
Astro Sol
2082 – Signo Leo
Paisita
Día 6179 – La 5ta 5 – Noche 2916
Chontico
Día 8320 – La 5ta 3 – Noche
Cafeterito
Tarde 6645 – La 5ta 1 – Noche
Sinuano
Día 2532 – La 5ta 1 – Noche
Cash Three
Día 064 – Noche
Play Four
Día 8906 – Noche
Samán
Día 5010
Caribeña
Día 8673 – La 5ta 6 – Noche
Motilón
Tarde 9598 – La 5ta 9 – Noche
Fantástica
Día 2768 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 7344 – La 5ta 6 – Tarde 5442 – La 5ta 0