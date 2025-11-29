Cuba advierte de «consecuencias incalculables e impredecibles» tras el anuncio de Trump sobre el espacio aéreo

–Cuba condenó este sábado la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de cerrar el espacio aéreo de Venezuela. «Es un acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales», declaró el canciller del país caribeño, Bruno Rodríguez Parrilla.

«Constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe», precisó en X.

El canciller de Cuba hizo un llamado a la comunidad internacional a «denunciar el preludio de un ataque ilegítimo» de EE.UU. contra Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump anunciara el cierre de su espacio aéreo.

Condenamos anuncio del gobierno de #EEUU de cerrar el espacio aéreo de #Venezuela, acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional. Constituye una gravísima amenaza al… pic.twitter.com/SjWUrqKb6I — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 29, 2025

El Gobierno de Venezuela denunció una «amenaza explícita de uso de la fuerza» por parte de Estados Unidos. «Venezuela denuncia y condena la amenaza colonialista que pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo, constituye esta una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada contra el pueblo de Venezuela», reza el comunicado difundido por canciller venezolano, Yván Gil Pinto.

Además, Caracas subrayó que «no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero». «Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional», enfatizaron. (Información RT).