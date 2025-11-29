Ejército venezolano realiza maniobras de defensa en la costa, en medio de escalada de tensiones con EE.UU.

–La Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) ejecutó este sábado maniobras de defensa en los estados costeros del país, en el marco de la Operación Independencia 200 y como muestra de la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza externa, según informa VTV.

El Ejército venezolano se desplegó en los estados Anzoátegui, Carabobo, Falcón, Miranda, y La Guaira con el Ejercicio de Defensa de Costa, que constó en la realización de operaciones defensivas y el establecimiento de puntos de defensa y de observación a lo largo y ancho del eje costero.

???? FANB ejecuta maniobras de defensa de costa en Operación Independencia 200https://t.co/caSrkkV498 pic.twitter.com/F0Dp3tMFRk — RT en Español (@ActualidadRT) November 30, 2025

«Realizamos marcha de aproximación, desembarco de las unidades de reacción rápida, puesta en batería de nuestras armas de apoyo y patrullaje en las costas para garantizar la independencia, soberanía y la identidad de nuestro espacio geográfico. ¡Por aquí no pasarán!», expresó el mayor general Pedro González Ovalles desde el Puerto Cumarebo, en el estado Falcón.

Las maniobras se desarrollaron la misma jornada que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el cierre del espacio aéreo venezolano como parte de su ofensiva contra el país suramericano.

??El ejercicio reafirmó disciplina y cohesión.

Soldados, ciudadanía organizada y cuerpos policiales actuaron como un solo bloque frente a escenarios de amenaza externa. pic.twitter.com/7KokRVQuRo — RT en Español (@ActualidadRT) November 30, 2025



«A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: por favor, consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad», escribió el mandatario en Truth Social.

Desde el Gobierno venezolano han calificado sus acciones como un «acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica».

??Las maniobras en el litoral demostraron capacidad de respuesta, defensa de los recursos estratégicos y voluntad de garantizar la paz nacional. pic.twitter.com/KONuJkrjic — RT en Español (@ActualidadRT) November 30, 2025



«Venezuela seguirá ejerciendo plenamente su soberanía protegida por el derecho internacional en todo su espacio aéreo. Está amenaza contra Venezuela es contra la paz continental y nuestros pueblos, los herederos del Libertador Simón Bolívar vencerán», concluyó un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. (Información RT).