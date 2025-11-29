Un F-16 interceptó una aeronave que se acercó a la residencia de Trump en Florida

–(Imgen ilustrativa). Un caza F-16 interceptó la tarde de este sábado una aeronave civil que violaba una restricción temporal de vuelo en el espacio aéreo sobre Palm Beach (Florida), mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, permanecía en su residencia de Mar-a-Lago durante el feriado de Acción de Gracias, según comunicó el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD).

Los militares detallaron que la aeronave ingresó al espacio aéreo restringido alrededor de las 16:20 (hora local) y fue escoltada fuera del área de forma segura, siguiendo los procedimientos estándar. Durante la interceptación, aeronaves del NORAD lanzaron bengalas para comunicarse con el piloto y llamar la atención sobre la violación, agregaron.

Asimismo, señalaron que este incidente se produce tras múltiples violaciones del espacio aéreo restringido por parte de aeronaves de aviación general en el área de Palm Beach esta semana. (Infcormación RT).