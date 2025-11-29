Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 29 de noviembre

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

Aquí sí pasa, te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este sábado 29 de diciembre de 2025. ¡Toma nota!

Durante la madrugada, se prevé predominio de tiempo seco con cielo mayormente cubierto en la ciudad.

En la mañana se esperan lloviznas en el suroccidente de la ciudad. En el resto del área se prevé predominio de tiempo seco.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.