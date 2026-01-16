Cortes de luz este sábado 17 de enero de 2026 en Bogotá, Funza, Chía y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 17 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Murillo Toro. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.

Localidad de Tunjuelito

Barrio Fátima. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Localidad de Usme

Barrio El Nevado II. De la calle 67 Sur a calle 70 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, en Cundinamarca

Municipio de Funza. Kilómetro 3 vía a Bogotá – Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Chía, en Cundinamarca

Municipio de Chía. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 0 a carrera 2 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Cajicá, en Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Vereda Chuntame – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.