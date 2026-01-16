    • Bogotá

    Cortes de luz este sábado 17 de enero de 2026 en Bogotá, Funza, Chía y Cajicá

    Ariel Cabrera Publicado el

    –(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este sábado 17 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Chía y Cajicá, Cundinamarca.

    Localidad de Rafael Uribe Uribe

    Barrio Murillo Toro. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.

    Localidad de Tunjuelito

    Barrio Fátima. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 11:00 a. m.

    Localidad de Usme

    Barrio El Nevado II. De la calle 67 Sur a calle 70 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

    Municipios aledaños a Bogotá

    Funza, en Cundinamarca

    Municipio de Funza. Kilómetro 3 vía a Bogotá – Desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

    Chía, en Cundinamarca

    Municipio de Chía. De la calle 15 a calle 17 entre carrera 0 a carrera 2 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

    Cajicá, en Cundinamarca

    Municipio de Cajicá. Vereda Chuntame – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

    -Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    -Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    -Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    -Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    -En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    Ariel Cabrera
