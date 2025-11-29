Estos barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este sábado 29 de noviembre

Foto: Enel Colombia

Este sábado 29 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 29 de noviembre de 2025

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 11:00 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio Juan Pablo II.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 10:30 a. m. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Barrio Sumapaz.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 3 Este a carrera 5 Este entre calle 94 Sur a calle 96 Sur – Barrio Villas El Diamante.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 35 a carrera 37 – Barrio Industrial Centenario.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 27 Sur a calle 29 Sur entre carrera 11 Este a carrera 13 Este – Barrio San Blas II.

Localidad de Suba

Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 126 a calle 128 – Barrio Rincón Altamar.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: