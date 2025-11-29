    • Bogotá

    Estos barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este sábado 29 de noviembre

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra trabajadores de Enel Colombia realizando labores de mantenimientoFoto: Enel Colombia

    Este sábado 29 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 29 de noviembre de 2025

    Localidad de Ciudad Bolívar

    Desde las 11:00 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la calle 68 Sur a calle 70 Sur entre carrera 17 a carrera 19 – Barrio Juan Pablo II.

    Desde las 8:30 a. m. hasta las 10:30 a. m. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Barrio Sumapaz.

    Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 3 Este a carrera 5 Este entre calle 94 Sur a calle 96 Sur – Barrio Villas El Diamante.

    Localidad de Puente Aranda

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 35 a carrera 37 – Barrio Industrial Centenario.

    Localidad de San Cristóbal

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 27 Sur a calle 29 Sur entre carrera 11 Este a carrera 13 Este – Barrio San Blas II.

    Localidad de Suba

    Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la carrera 90 a carrera 92 entre calle 126 a calle 128 – Barrio Rincón Altamar.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados 

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

    Giovanni Alarcón M.
