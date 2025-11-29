No se pierda los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá este 29 y 30 de Noviembre

Crédito: Kike Barona

La Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) visitará esta semana dos de sus escenarios principales: el sábado 29 de noviembre a las 4:00 p. m. ofrecerá su concierto habitual en el León de Greiff UNAL y el domingo 30 de noviembre a las 5.00 p. m., se presentará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. ¡Entrada con y sin boletería!

El ‘Concierto para clarinete bajo’de Phibbs consta de cuatro movimientos, a diferencia de los tres habituales, estructura que se acerca más a la sinfonía; y en él se explora el amplio rango sonoro del instrumento y se aprovecha su timbre para crear texturas diversas.

Sábado 29 de Noviembre de 2025 – Cierre de Temporada Internacional un concierto de exposición en el Auditorio León de Greiff

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el Auditorio León de Greiff UNAL ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025.

Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 30 de noviembre de 2025 – Cierre de Temporada Internacional un concierto de exposición

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el TM Julio Mario Santo Domingo. ¡Entrada con boletería!

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Hora: 5:00 p. m.

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025.

Entrada con boletería.

En 2018, el sueco Carl-Johan Stjernström, quien hace parte de la Orquesta Sinfónica de Mälmo, le planteó al compositor Joseph Phibbs (1974 – ) la idea de escribir un concierto para clarinete bajo y así ampliar el escaso repertorio que existe para el instrumento. Ese fue el origen de la obra que la Filarmónica de Bogotá, dirigida por su titular Joachim Gustafsson, y el propio Stjernström estrenan esta semana para el mundo.

Carl-Johan Stjernström, clarinete bajo (Suecia)

Ha sido clarinete bajo en la Orquesta Sinfónica de Malmö (MSO) desde 1999. Antes de unirse a la MSO, entusiasmó al público como miembro de Ars Nova, un colectivo de música contemporánea. Captó la atención de numerosos compositores, quienes crearon nuevas obras para su debut. Durante su tiempo en Ars Nova, lanzó su álbum homónimo de composiciones francesas y suecas del siglo XX con el brillante pianista Mikael Kanarva (1997, Intim Music).

En la actualidad, Stjernström es muy solicitado como solista y músico de cámara. Sus conciertos se pueden ver en su natal Escandinavia, Francia, Polonia, Alemania y Estados Unidos. Su talento como músico virtuoso y su trato amable con el público y sus colegas lo llevaron a unirse a la Newport Music Family en 2004, en asociación con el festival de música de cámara más grande de Estados Unidos, el Newport Music Festival.

Pocas experiencias musicales son tan satisfactorias para Carl-Johan Stjernström como estrenar obras de compositores que escribieron especialmente para él. En 2005, presentó el concierto para clarinete de Folke Carlsson. En 2019, estrenó “Prometheus para clarinete bajo” de Geoffrey Gordon con la Orquesta Sinfónica de Malmö dirigida por Marc Soustrot.