Pilas con las medidas de movilidad en Bogotá por fin de semana de eventos masivos

Foto: Portal Bogotá

Este fin de semana Bogotá, mi Ciudad, mi Casa recibirá varios eventos masivos en distintos puntos de la ciudad, lo que incrementará la demanda sobre la movilidad en estos sectores. La Administración distrital informa los cierres, desvíos y ajustes operativos que se implementarán para gestionar el tráfico, ordenar los flujos vehiculares y garantizar desplazamientos más seguros y fluidos para quienes circulan por las zonas aledañas.

“Para que estas medidas sean efectivas, hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Recordamos a los conductores que deben acatar el llamado del personal en vía, no estacionar en lugares prohibidos y, preferiblemente, hacer uso del transporte público para asistir a eventos masivos”, señaló la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

El sábado habrá cuatro eventos masivos

Durante este día, El Campín recibirá el Megaland Music Fest 2025 y el Movistar Arena será el escenario del evento La Cantina de Sírvalo Pues. Para ambos eventos, se mantendrán las medidas mencionadas previamente.

En el Centro de eventos de Mundo Aventura se realizará Bogotá es Más Salsa y en la Plaza de Bolívar se vivirá el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. No obstante, no habrá cierres ni desvíos a causa de estos eventos, pero sí presencia de personal en vía gestionando el tráfico de la zona.

El domingo hay carrera atlética

Este domingo 30 de noviembre nuevamente se mantendrán las medidas en el Movistar Arena por el Monster Truck Bogotá Recargado 2025. Además se vivirá el partido Fortaleza vs. Atlético Bucaramanga, en el Estadio de Techo, para el cual se dispondrá de personal en vía en sectores aledaños.

Adicionalmente, se desarrollará la Maratón Vchallenges 42k, esta carrera contempla un recorrido que contempla cierres y habilitaciones progresivas.