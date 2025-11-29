Postúlese hasta este sábado 29 de noviembre de manera virtual a las vacantes que trae la Agencia Distrital de Empleo
Foto: Portal Bogotá
¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 928 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 29 de noviembre 2025. Las oportunidades laborales se concentran principalmente en servicios, comercio, industria y transporte, con rangos salariales que en su mayoría oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Postúlate de manera virtual.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 29 de noviembre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.
De las 928 vacantes disponibles, hay 325 dirigidas a técnicos y tecnólogos lo que representa en 35 % y 250 a profesionales representando el 26,9 %, lo que demuestra la sostenida demanda de talento con formación superior y especializada en distintos sectores de la ciudad.
Requisitos:
Regístrate y postula tu hoja de vida.
¿Cómo aplicar?
Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.
Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.
Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.