Postúlese hasta este sábado 29 de noviembre de manera virtual a las vacantes que trae la Agencia Distrital de Empleo

Foto: Portal Bogotá

¿Estás buscando empleo en Bogotá? Accede a 928 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 29 de noviembre 2025. Las oportunidades laborales se concentran principalmente en servicios, comercio, industria y transporte, con rangos salariales que en su mayoría oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Postúlate de manera virtual.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 29 de noviembre, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno. De las 928 vacantes disponibles, hay 325 dirigidas a técnicos y tecnólogos lo que representa en 35 % y 250 a profesionales representando el 26,9 %, lo que demuestra la sostenida demanda de talento con formación superior y especializada en distintos sectores de la ciudad.

Requisitos: Regístrate y postula tu hoja de vida.