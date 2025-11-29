Trabajo sí hay: Acceda a las 100 vacantes para conductores y operadores de buses del SITP hasta este 29 noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Accede a 100 vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Envía tu hoja de vida hasta el sábado 29 de noviembre de 2025 a Consorcio Express, operador de TransMilenio. Actualiza tu hoja de vida y postúlate. Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Accede a vacantes para conductores y operadores buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, Consorcio Express. Si tienes licencia C2 o C3, esta es tu oportunidad.

Cargos disponibles:

Conductor u operador Patio Zonal.

Conductora u operadora Bus Zonal.

Detalles de las vacantes:

Contrato: Término indefinido.

Requisito: Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga.

Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

Postúlate de manera virtual, envía tu hoja de vida al correo: profesional.jseleccion@consorcioexpress.co

¡Tienes plazo hasta el sábado 29 de noviembre de 2025!

Conoce detalles de esta convocatoria para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y TransMilenio, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.