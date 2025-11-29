    • Bogotá

    Trabajo sí hay: Acceda a las 100 vacantes para conductores y operadores de buses del SITP hasta este 29 noviembre

    Giovanni Alarcón M.

    Foto de un hombre con su hoja de vida en una de las Ferias de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

    Accede a 100 vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Envía tu hoja de vida hasta el sábado 29 de noviembre de 2025 a Consorcio Express, operador de TransMilenio. Actualiza tu hoja de vida y postúlate. Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados. ¡Conoce aquí todos los detalles!

    La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

    Accede a vacantes para conductores y operadores buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, Consorcio Express. Si tienes licencia C2 o C3, esta es tu oportunidad.

    Cargos disponibles:

    • Conductor u operador Patio Zonal.
    • Conductora u operadora Bus Zonal.

    Detalles de las vacantes:

    • Contrato: Término indefinido.
    • Requisito: Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga.
    • Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

    Postúlate de manera virtual, envía tu hoja de vida al correo: profesional.jseleccion@consorcioexpress.co

    ¡Tienes plazo hasta el sábado 29 de noviembre de 2025!

    Conoce detalles de esta convocatoria para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la siguiente pieza gráfica de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE):

    Trabajo en Bogota? accede a 100 vacantes conductores SITP hasta sa?bado 29 de noviembre de 2025 invitación

    Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y TransMilenio, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

    Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

