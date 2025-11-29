Este 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo la XXXI Jornada Distrital de Donación de Sangre

Foto: IDCBIS

El Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología Innovación en Salud, IDCBIS, y su Banco Distrital de Sangre anuncian su participación activa en la XXXI Jornada Distrital de Donación de Sangre, una iniciativa ciudadana que busca fortalecer la disponibilidad de hemocomponentes para los hospitales de Bogotá y garantizar la atención oportuna de miles de personas que dependen de una transfusión.

La jornada se llevará a cabo los días 29 y 30 de noviembre, y el IDCBIS dispondrá de dos puntos estratégicos para facilitar la participación de donantes voluntarios:

Parque Gilma Jiménez: Calle 63 # 59A – 06

Parqueo del Parque Simón Bolívar: Puerta 2: Avenida Carrera 68 # 63 – 13

Desde estos escenarios, el IDCBIS instalará unidades móviles, equipos especializados y contará con personal altamente capacitado para atender a quienes deseen donar de manera rápida, segura y confiable.

“Cada unidad de sangre donada es esperanza para hasta tres personas. Invitamos a la ciudadanía a unirse a esta jornada que salva vidas y fortalece nuestra red pública de salud”, señaló el Director del IDCBIS, Gustavo Salguero

El Instituto reitera su compromiso con las campañas de donación voluntaria, que son fundamentales para mantener abastecido el Banco Distrital de Sangre y responder a emergencias, procedimientos quirúrgicos y necesidades diarias de pacientes en la ciudad.

El IDCBIS hace un llamado a todos los bogotanos y bogotanas para que participen en esta gran jornada solidaria, que es vital para proteger y salvar vidas.