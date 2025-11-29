Régimen de Nicolás Maduro exige respeto irrestricto a su espacio aéreo y toma medidas ante el intento «ilegítimo e ilícito» de EE.UU. de bloquearlo

–Respeto irrestricto a su espacio aéreo exigió este sábado el régimen de Nicolas Maduro, tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció este sábado que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores «está cerrado».

«Venezuela exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido bajo las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y reafirmado en el Convenio de Chicago de 1944, cuyo Artículo 1 reconoce de manera categórica que ‘cada Estado tiene soberanía exclusiva y absoluta sobre la zona aérea que abarca su territorio'», reza el comunicado, publicado por el ministro de Exteriores, Yván Gil Pinto.

Asimismo, el Gobierno venezolano subrayó que Caracas «no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero». «Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional», enfatizaron.

«[Es] una medida injerencista que no solo amenaza la paz y la seguridad de Venezuela, sino que también constituye un ataque directo a la estabilidad de toda América Latina y el Caribe», precisó Gil Pinto.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha tomado las medidas necesarias para solventar los inconvenientes que se presentan tras el anuncio del presidente Donald Trump de cerrar el espacio aéreo del país.

«¡Venezuela ha activado todos los mecanismos multilaterales ajustados al derecho internacional para el cese inmediato de esta acción ilegítima e ilícita! ¡Venezuela vencerá siempre!», escribió Rodríguez en su canal de Telegram, agregando que Maduro ha ordenado un «plan especial para el retorno de los venezolanos varados en otros países, así como para facilitar los itinerarios de salida de aquellos que deban viajar fuera de nuestro territorio».

Sus declaraciones se producen luego de que Trump llamara a todas las «aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas» a considerar el espacio aéreo «sobre y alrededor de Venezuela» totalmente cerrado. Según indicó Rodríguez, la medida habría sido tomada por solicitud de la líder de oposición María Corina Machado.

Según las autoridades del país latinoamericano, a través de esta acción, la Administración estadounidense «ha suspendido, de manera unilateral, los vuelos migrantes venezolanos que de manera regular y semanal se venían realizando en el marco de la repatriación de venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria».

Las declaraciones del Gobierno de la República Bolivariana se produjeron luego de que Trump publicara en redes sociales una advertencia a «todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas», para que «consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad».

Días antes, el mandatario estadounidense aseveró que «pronto» extenderá a tierra firme las supuestas operaciones antinarcóticos que lleva a cabo su país, que tienen como blanco preferente a Venezuela. (Información RT).