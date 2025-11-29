Trabajo sí hay: Visite la Unidad Móvil Agencia Distrital de Empleo y acceda a vacantes hasta el 29 noviembre en Centro Mayor

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde este lunes 24 al sábado 29 de noviembre de 2025, a la sede de la Alcaldía Local de Tunjuelito en el sur de Bogotá. Además, accede a más de 900 vacantes disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Ciudad Bolívar

¿Vives en el sur de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Del lunes 24 al sábado 29 de noviembre de 2025 y accede gratis:

Más de 900 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Asiste al Centro Comercial Centro Mayor ubicado en la calle 38A sur #34D-51, ubicado frente a la estación de TransMilenio calle 38 sur en la autopista Sur. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Algunos de los más de 900 cargos disponibles con ‘Talento Capital’ y en la Unidad Móvil de Atención:

Analista senior de infraestructura T.I.

Coordinador de cartera.

Especialista de contabilidad.

Supervisor de activaciones.

Administrador de infraestructura cloud – experiencia en Azure.

Consultor UEMS.

Auxiliar de cocina.

Montacarguista.

Asesor punto de venta.

Call center Falabella.

Asesor comercial Falabella.

Ejecutivo comercial Falabella

Arquitecto.

Diseñador gráfico.

Inspector SST.

Cajeros 44h.

Staff comercial 44h.

Crew – servicio al cliente y/o cocina.

Auxiliar DCA – discapacidad.

Administrador de restaurante o almacenes de grandes superficies.

Auxiliares de instalación motorizados.

Abogado.

Jefe contable.

Coordinador administrativo y comercial bilingüe.

Analista de comercio exterior.

Educador call center (enfermería).

Store lead (supervisor de tienda).

Regente de farmacia.

Auxiliar de farmacia.

Recepcionista de mercancía (técnico en logística).

Técnico eléctrico de mantenimiento con tarjeta CONTE

Auxiliar de mantenimiento.

Técnico de mantenimiento locativo.

Auxiliar de enfermería.

Enfermera jefe.

Analista de talento humano y seguridad y salud en el trabajo.

Maestro de obra.

Inspector SISO / residente SST para obra.

Practicante de diseño arquitectónico / modelador BIM.

Practicante o aprendiz en presupuesto para obra.

Cajero auxiliar – principal.

Y más cargos.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.