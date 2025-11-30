Ministro de Defensa venezolano: «¡Defenderemos nuestra soberanía al costo que sea!»

–El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que su país defenderá su soberanía «al costo que sea», luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el cierre de su espacio aéreo este sábado.

«Esta amenaza del Gobierno de Estados Unidos es una agresión ilegal, arbitraria y contraria al derecho internacional que pretende vulnerar la soberanía absoluta de nuestro espacio aéreo», escribió Padrino López en su canal de Telegram, aseverando que «ningún poder extranjero tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar decisiones soberanas de Venezuela».

«Hacemos un llamado a la comunidad internacional a condenar este acto hostil que amenaza la paz del Caribe y Suramérica. Venezuela responderá con dignidad, legalidad y la fuerza moral de un pueblo que jamás permitirá que se mancille su honor. ¡Defenderemos nuestra soberanía al costo que sea!», agregó.

Sus declaraciones se producen en respuesta a las de Trump, quien llamó a todas las «aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas» a considerar el espacio aéreo «sobre y alrededor de Venezuela» totalmente cerrado.

Por su parte, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano han calificado las acciones del mandatario estadounidense como un «acto de agresión inmoral que equivale a una amenaza contra la soberanía y seguridad de nuestra Patria, del Caribe y el norte de Suramérica».

De igual forma, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, hizo un llamado a la comunidad internacional a «denunciar el preludio de un ataque ilegítimo» de EE.UU. contra Venezuela y advirtió que la decisión de Trump tendrá «consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe». (Información RT).