Así avanza construcción del puente peatonal de la calle 150 con autopista Norte

Foto: IDU.

Aquí sí pasa, avanzan las obras en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó una inspección al avance de la construcción del nuevo puente peatonal de la calle 150 sobre la autopista Norte, una estructura que permitirá el acceso a las estaciones de TransMilenio Calle 146 y Mazurén. Al 17 de noviembre de 2025, el proyecto de Mejoras Geométricas ya tiene un avance de obra del 94.14 %. En enero de 2024 fue recibida por el alcalde Carlos Fernando Galán en un 25,02 %.

“En pocos días este puente va a ser una realidad. Esta estructura va a conectar la estación de la Calle 146 con la estación de Mazurén. Va a beneficiar a más de 800.000 personas de las localidades de Suba y Usaquén, y usuarios de TransMilenio. Estamos en remates, terminando la baranda del puente y temas de energía. Así que próximamente los bogotanos vamos a poder disfrutar de esta estación”, explicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU, Orlando Molano.

Este nuevo puente reemplaza al antiguo de la calle 146, demolido por falta de condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad motora. La nueva estructura tiene una longitud de 344,20 metros y conectará directamente ambas estaciones, facilitando la movilidad peatonal y mejorando la seguridad en el sector.

Se realizaron satisfactoriamente las pruebas de carga estática, utilizando 150 tanques de 500 litros de agua, equivalentes a 75 toneladas distribuidas a lo largo del puente, garantizando así su estabilidad y correcto comportamiento estructural.

La construcción del puente inicialmente registró retrasos debido a la necesidad de reubicar una cámara de videovigilancia que interfería con la cimentación del costado occidental, especialmente con la instalación de nueve pilotes requeridos para la estructura.

“La gente nos ha preguntado por qué las demoras. Efectivamente, recuerden que estos contratos venían con temas de retraso, asuntos de acueducto que nos afectaron y el traslado de una cámara. Pero ya superamos todos esos temas”, agregó el director Molano.

Foto: IDU.

Lo que se ha hecho en el proyecto de Mejoras Geométrica

El objetivo de las Mejoras Geométricas es corregir la reducción del espacio de movilidad en los carriles mixtos, con la construcción y habilitación de uno nuevo a la altura de las estaciones de TransMilenio de la Calle 146 y Toberín.

En abril de 2024 se habilitó el carril central de la calle 146, el cual se suma al carril oriental que ya había sido habilitado previamente, y de esta manera completar dos de los tres carriles de la calzada mixta intervenidos.

En marzo de este año se entregó un nuevo carril restituido de 550 metros en la autopista Norte, a la altura de la estación de TransMilenio Toberín, desde la calle 163 hasta la 167, en el carril rápido, sentido sur-norte. Durante casi diez años, este carril estuvo fuera de servicio, tras su cierre en 2015 como parte de las obras de ampliación de las estaciones de TransMilenio. En ese entonces, se priorizó la construcción de un carril de sobrepaso para mejorar la operación de TransMilenio en las estaciones de la calle 146 y Toberín.