    • Bogotá

    Asista gratis este 30 de noviembre a la obra ‘Alimal’ para niñas y niños de 0 a 6 años: Casa Quinta de Bolívar

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de los personajes de la obra AlimalFotos: Idartes.

    El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el programa Nidos presentan la obra ¨Alimal¨ dirigida a la primera infancia en el auditorio de la Casa Museo Quinta de Bolívar, ubicada en la calle 21 #4A – 30 este. ¡Entrada gratis!

    En esta ocasión las niñas y niños de 0 a 5 años y sus cuidadores, podrán conocer a cuatro personajes misteriosos que transitan por diversas dimensiones, todas interconectadas entre sí. Esta obra invita a niñas y niños a jugar con la fuerza de su imaginación.

    Cada niña y niño debe estar acompañado por un adulto responsable. No se necesita inscripción ni presentar documentos de identidad. Los mayores de 6 años podrán asistir, siempre y cuando estén dentro del grupo familiar de la niña o niño de primera infancia. No se permite el ingreso de mascotas.

    Te compartimos la información para que te agendes y asitas con tus niños y familia:

    Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

    Hora: 12:30 m.

    Lugar: Auditorio de la Casa Museo Quinta de Bolívar, ubicada en la calle 21 #4A-30 este.

    Tipo de entrada: Entrada gratis hasta completar aforo.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte