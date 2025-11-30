Asista gratis este 30 de noviembre a la obra ‘Alimal’ para niñas y niños de 0 a 6 años: Casa Quinta de Bolívar
Fotos: Idartes.
El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y el programa Nidos presentan la obra ¨Alimal¨ dirigida a la primera infancia en el auditorio de la Casa Museo Quinta de Bolívar, ubicada en la calle 21 #4A – 30 este. ¡Entrada gratis!
En esta ocasión las niñas y niños de 0 a 5 años y sus cuidadores, podrán conocer a cuatro personajes misteriosos que transitan por diversas dimensiones, todas interconectadas entre sí. Esta obra invita a niñas y niños a jugar con la fuerza de su imaginación.
Cada niña y niño debe estar acompañado por un adulto responsable. No se necesita inscripción ni presentar documentos de identidad. Los mayores de 6 años podrán asistir, siempre y cuando estén dentro del grupo familiar de la niña o niño de primera infancia. No se permite el ingreso de mascotas.
Te compartimos la información para que te agendes y asitas con tus niños y familia:
Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025
Hora: 12:30 m.
Lugar: Auditorio de la Casa Museo Quinta de Bolívar, ubicada en la calle 21 #4A-30 este.
Tipo de entrada: Entrada gratis hasta completar aforo.