EDUCACION PARA LA VIDA EN FAMILIA

Esta es la lección 896 del diplomado en educación para la vida en familia y el tema es, LOGREMOS CERO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Del 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, al 10 de diciembre, día mundial de los derechos humanos, es imperativo que hagamos todo lo posible para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Las mujeres viven una época de las peores en su historia y son agredidas por mujeres, por hombres, por sus propios miembros de su familia, por predicadores de todas las confesiones, por delincuentes de todos los espacios sociales, por grupos guerrilleros, por patrocinadores de las más absurdas y violentas guerras que no tienen ninguna justificación en el mundo actual.

No hago referencia a la condición esclavista de la mujer en culturas en las que todavía se niega la condición humana a la mujer y las consideran como de propiedad privada del hombre. Y todo en nombre de su ser superior.

Mujeres agredidas desde cuando están en proceso de gestación hasta la tercera o cuarta edad y en su paso de la vida terrenal a otra que tal vez exista en mundos desconocidos.

Erradicar la violencia, por lo menos minimizarla, es trabajo que no se logra con decretos, resoluciones, declaraciones a manteles, entrega de diplomas. Debe ser fruto de un trabajo de largo tiempo, de política de familia y de Estado en la estemos comprometidos todos los estamentos de la sociedad, política que incluye educación, ocupación, dignidad y garantía de los derechos básicos para una vida digna.

Los medios de comunicación en todas las formas y tecnologías tienen la gran opción de liderar la siembra de cultura para una sana convivencia.

Y las mujeres deben prepararse, educarse para no ser sujetos de violencia y deben evitar exponerse a todo lo que pueda significar violencia contra ellas.

Pedir que la mujer no se exponga a espacios de violencia no es justificar la violencia que sobre ella ejerzan todas las personas, de todas las condiciones que tienen cultura de poderío sobre las mujeres.

Las mujeres deben conocer sus derechos y también sus deberes que las protegen contra toda forma de violencia en sus familias, sus trabajos, sus medios sociales, sus espacios de vida. Y por todas las formas y medios educar a los hombres para que no atenten contra la vida de las mujeres. Debemos lograr CERO ASESINATOS DE MUJERES.

Las mujeres deben conocer los medios de protección que tienen para prevenir los actos de violencia, conocer los teléfonos de urgencia para pedir ayuda, saber qué autoridades están cerca de su medio para que les garanticen su integridad personal.

Que estos 16 dias de trabajo, de educación, de concientización para erradicar, o por lo menos para minimizar la violencia contra las mujeres, no sean en vano y dejen frutos de sana convivencia y de vida en paz.

