Descubierto cultivo hidropónico de marihuana en una vivienda de Ciudad de Bolívar en Bogotá: tres detenidos

Foto: Policía de Bogotá.

En el marco de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa y en acciones operativas adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Bogotá en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la detención en flagrancia de tres personas que tenían en una vivienda en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, un cultivo de marihuana.

En una diligencia de allanamiento y registro en el barrio Tres Reyes de la localidad de Ciudad Bolívar, fueron halladas dos cámaras de cultivo hidropónico casero y otros elementos que permiten la aceleración en el crecimiento de esta planta. Además, más de 900 gramos de marihuana, 82 gramos de cocaína dosificada en tubos, un computador portátil y dos dispositivos móviles.

“De acuerdo con la investigación, la marihuana hidropónica era comercializada en diferentes entornos educativos y parques de esta localidad. Asimismo, generaban una renta criminal por la venta de este estupefaciente de aproximadamente 70 millones de pesos mensuales”, aseguró el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Según las autoridades, los detenidos presentan anotaciones por el delito de tráfico de estupefacientes. Los capturados deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes ante la Fiscalía General de la Nación en la URI de Molinos.

En lo corrido del 2025, la Policía de Bogotá, gracias a los diferentes planes operativos, ha logrado incautar más de ocho toneladas de marihuana.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.