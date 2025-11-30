¿Qué cambia en Bogotá con el nuevo Decreto Único del sector Gobierno?

Imagen: Secretaría de Gobierno

En Bogotá ya está disponible en la plataforma digital LegalBog, el Decreto Único del Sector Gobierno, un documento clave que nos ayuda a entender cómo funciona la Administración distrital y cómo se organizan muchos de los procesos que afectan nuestra vida diaria en Bogotá.

Este decreto es el resultado de una revisión profunda de toda la normativa vigente:

Compilamos 86 decretos.

Depuramos 142.

Y excluimos 94 que ya no aportaban.

Todo esto para dejar un marco mucho más claro, transparente y coherente.

¿Pa’ qué sirve todo esto?

Para que procesos como la inspección, vigilancia y control, la convivencia ciudadana, y el trabajo con las alcaldías locales y los organismos de control sean más entendibles y eficientes.

Pero ojo, que este no es un documento cualquiera

Aquí no solo se recogen normas; también se plantean apuestas importantes en participación ciudadana, gestión territorial y relacionamiento entre la ciudadanía y la administración. Es decir, esto tiene todo que ver con cómo podemos incidir, opinar y meter la cucharada en las decisiones que nos afectan.

Y lo mejor

Está publicado en el Legal Bog hasta el 30 de noviembre, y cada persona pueden entrar, leerlo y dejar sus comentarios.?¡Sí, sus comentarios! Porque la idea es que este decreto también se construya con la voz de la ciudadanía.

Así que, ¡no te quedes por fuera!

Date la pasadita, revisa el documento y deja tu opinión. Entre más personas participen más se ajusta a lo que realmente necesita la gente.

Entre todas y todos podemos hacer que este decreto sea más claro, más útil y más cercano.

Ingresa a Legal Bog aquí y aporta tus comentarios para que Bogotá se fortalezca.