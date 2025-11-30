Golpe a ‘Los Perseo’ por tráfico de estupefacientes en Bogotá: impregnaban gasolina en las sustancias para aumentar adicción

Foto: Fiscalía

En Bogotá seguimos dando resultados contra el tráfico de estupefacientes y de drogas. La acción criminal de un grupo delincuencial conocido como ‘Los Perseo’ que estaría comercializando sustancias estupefacientes que, al parecer, eran mezcladas con hidrocarburos para aumentar su efecto estimulante en quienes lo consumieran quedó en evidencia luego de una investigación articulada entre la Fiscalía General de la Nación y al Policía de Bogotá.

Los elementos probatorios indican que esta organización sería la responsable de distribuir marihuana y cocaína, que previamente era impregnada en gasolina mediante la modalidad de narcomenudeo, en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, específicamente en los parques Miramar y La Toscana, a pocos metros de dos colegios de preescolar.

Actividades de policía judicial, como interceptaciones telefónicas permitieron la captura e identificación de 12 personas entre ellas el señalado cabecilla Benjamín López Galeano, alias Benja y su pareja sentimental, Marisol Torres López, alias La Patrona quienes serían los encargados de articular todas las acciones ilícitas en esta zona de la ciudad.

Otros procesados fueron identificados como Michel Andrés Ibañez García, alias ‘Gasper’ y Brayan Esteban Rozo Rodríguez, alias ‘El Brayan’, quienes serían coordinadores de la comercialización de las sustancias alucinógenas.

Una fiscal de la Estructura de Apoyo de la Seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación imputó a ‘Los Perseo’, según el posible grado de participación, los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los procesados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación y por disposición de un juez de control de garantías les fueron impuestas medidas privativas de la libertad en establecimiento carcelario.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.