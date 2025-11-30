Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo noviembre 30, 2025 -Dólar TRM $ 3,744.43 (vigente diciembre 1) -Euro $ 4,332.00 -Bitcoin US$ 91.163,00 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 396,62 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,07 -Petróleo Brent US$ 58,55 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorHistórica caída del desempleo en Bogotá: la ciudad llega a 7,7% y lidera recuperación laboral del país Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 1 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 3 y 4 También podría gustarte Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera lunes septiembre 24, 2018 Judicial Congresista Juan Loreto a responder por munición de fusil encontrada en carro de la UNP Ariel Cabrera miércoles marzo 15, 2023 Nacional Bloqueos en tres departamentos impide producción de gas y reparación de Caño Limón-Coveñas Iván Briceño martes julio 2, 2019 Nacional Gobierno inicia recorrido para concertar plan de descontaminación del río Atrato Manuel Reyes Beltran miércoles octubre 2, 2019