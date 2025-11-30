Histórica caída del desempleo en Bogotá: la ciudad llega a 7,7% y lidera recuperación laboral del país

Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

Bogotá completó un nuevo trimestre con señales claras de fortalecimiento de su mercado laboral. Según las cifras publicadas por el DANE, la tasa de desempleo de la ciudad se ubicó en 7,7% para el periodo agosto-octubre de 2025, lo que representa una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al 9,3% registrado en el mismo trimestre del año anterior. Esta cifra representa una reducción en el número de personas que buscan empleo: Bogotá pasó de 431.718 a 359.944 desempleados, es decir, 71.773 personas menos en esa situación.

El comportamiento del desempleo está respaldado por un incremento real de la ocupación. Durante agosto y octubre de este año, la ciudad sumó 107.213 personas adicionales trabajando, al pasar de 4.224.328 a 4.331.540 ocupados. Este aumento ocurrió en un contexto donde la fuerza laboral también creció, con 35.439 personas nuevas incorporadas al mercado, lo que demuestra que el mercado laboral no solo absorbió a quienes ingresaron, sino que generó empleo adicional.

Además, al comparar el mercado laboral local con el del país, Bogotá muestra un desempeño más favorable en este trimestre. Mientras la tasa de desempleo de Colombia para el trimestre agosto–octubre de 2025 fue de 8,3%, Bogotá registró un nivel menor con un 7,7%, lo que confirma que la capital mantiene un desempeño laboral más favorable que el del país en su conjunto.

Entre tanto, a la mejoría en la ocupación se suma un avance importante en la calidad del empleo. La informalidad descendió a 34,8%, un punto relevante de avance frente al 36,0% observado en el mismo trimestre de 2024. La caída refleja un proceso gradual de formalización que contribuye a la estabilidad económica de los hogares y a un tejido empresarial más robusto.

La reducción del desempleo y el aumento de la ocupación son señales alentadoras para la ciudad y un respaldo a las estrategias que se han puesto en marcha para impulsar la actividad empresarial, fortalecer la intermediación laboral y ampliar el acceso a oportunidades formales.

“Que Bogotá tenga hoy un menor desempleo y más personas trabajando es una buena noticia para toda la ciudad. Son resultados que muestran que las acciones para dinamizar la economía, acompañar a las empresas y promover empleos formales están funcionando. Nuestro foco es mantener este ritmo y garantizar que los avances lleguen a más hogares y más sectores productivos”, Señaló Gabriel Angarita, director de Estudios Económicos de la Secretaría de Desarrollo Económico,

Con este comportamiento, Bogotá consolida un año de indicadores laborales en terreno positivo y reafirma la importancia de seguir fortaleciendo políticas que impulsen la generación de empleo formal, la competitividad empresarial y la estabilidad económica de las familias.